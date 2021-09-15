Букмекерская контора онлайн. Принципы выбора

Если вы новичок в мире гемблинга, то наверняка задаетесь вопросом, какие букмекерские конторы в интернете безопасны. Обидно потерять деньги, даже не начав игры, или не суметь вывести выигрыш. Поэтому перед тем, как куда-то вкладывать свои кровные, надо изучить все особенности, которые отличают правильного букмекера. Перечислим их.

Надежность

Если вы не хотите оказаться в шкуре наивного Буратино, то:

проверьте лицензию букмекера, в России она получена или нет;

почитайте отзывы реальных игроков на форумах и в сообществах;

уточните, сколько лет работает контора — чем старше, тем лучше;

посмотрите рейтинг букмекера по ставкам и по коэффициентам, также есть и другие рейтинги, лучше сравнить несколько.

ВАЖНО

Букмекер может потратиться на рекламу и быть у всех на слуху, но это далеко не всегда гарантирует хорошую репутацию. Всегда начинайте с проверки лицензии — на сайте компании должна быть подробная информация об этом, включая контакты организации, выдавшей лицензию, куда в случае чего можно подать жалобу.

Что предлагают?

Сейчас реально найти самые разнообразные предложения по ставкам, на букмекерском языке они называются линия, т. е. набор событий для ставок и роспись — предусмотренные варианты исходов.

Вы можете выбрать то, что больше нравится, кому-то нужна широкая линия, а кто-то интересуется только одним видом спорта. Также обратите внимание на коэффициенты — чем они больше, тем выше выигрыш. Узнать о них можно из отзывов.

Как вывести выигрыш?

Чтобы не терять деньги на конвертации валюты, лучше пойти туда, где есть ваша. Ведь вы будете еще платить комиссию за вывод с платежной системы. Заранее убедитесь, через какую систему осуществляется вывод. Скорость вывода тоже надо узнать, хотя это не принципиальный фактор.

ВАЖНО

У солидных букмекеров есть процедура верификации. Если вы не высылали сканы документов при регистрации, то от вас потребуют это сделать перед первым выводом денег.

Есть ли мобильное приложение?

До сих пор есть букмекеры, у которых нет мобильного приложения или версии сайта. Если любите играть с телефона, попробуйте зайти с него и убедиться, что это возможно.

Программа лояльности

Акции, бонусы и прочие маркетинговые штучки. Многие думают, что все это на руку только самим букмекерам, но это далеко не так. Просто надо выбрать такой бонус, который соответствует вашей манере игры. Например, вы играете редко. Значит, бонус, выплачиваемый активному игроку, вам просто не подойдет. Зато вам явно понравится, если контора дает деньги при регистрации.

ВАЖНО

Не надо поддаваться на слишком заманчивые предложения, если есть сомнения в честности букмекера. Помните про бесплатный сыр.

Есть еще разные моменты, которые влияют на выбор букмекера:

сайт на русском языке;

удобный и приятный для глаз интерфейс;

работающая служба поддержки;

наличие зеркал;

для любителей стратегии «вилка» — есть ли санкции против вилочников.

Большинство игроков зарегистрированы сразу на нескольких сайтах, это очень удобно, ведь нельзя найти контору, которая бы устраивала на все сто процентов.

ВАЖНО

Один из главных критериев, который надо учитывать перед выбором — отзывы реальных игроков. Обязательно изучите их, это поможет составить свое мнение и сделать выводы. Зарегистрируйтесь на тематическом форуме бетторов, чтобы можно было задавать вопросы.

Помните, что плохое пишут чаще, чем хорошее, поэтому имеет смысл задуматься тогда, когда жалоб много и они повторяются. Также обязательно посмотрите, дает ли букмекер обратную связь на отрицательные отзывы.